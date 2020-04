Mercato immobiliare: il successo delle ville di lusso al mare

Le abitazioni di pregio e le dimore di lusso, soprattutto se situate nelle più affascinanti località di mare italiane, costituiscono un ottimo investimento all’interno di un settore del mercato immobiliare che riscuote da sempre un notevole successo.

Acquistare una villa elegante affacciata sul mare non solo permette di beneficiare dei vantaggi offerti da una splendida location, ma rappresenta anche un importante investimento che, nel corso degli anni, non perde mai di valore: anzi, al contrario, si rivaluta continuamente e può costituire un vero e proprio patrimonio.







Perché scegliere una villa in una località di mare

Per quello che riguarda l’offerta di ville di lusso in vendita al mare , secondo le preferenze personali si può decidere di acquistare una dimora storica in perfetto stato di conservazione, così come una villa moderna ed elegante; o ancora, è possibile investire in una tenuta completamente immersa nel verde o in un castello d’epoca affacciato direttamente sulla scogliera a strapiombo; infine, la richiesta può interessare un edificio in stile art noveau circondato dal verde di un giardino.

In ogni caso, qualunque sia lo stile preferito, sarà la splendida scenografia del mare situato a pochi passi a creare un’atmosfera suggestiva, da poter ammirare direttamente dal proprio terrazzo o dal giardino.

Una villa al mare può essere scelta per svolgere la funzione di seconda casa, oppure può ricondursi alla decisione di trasferirsi ad abitare e vivere in un ambiente benefico, circondato da un paesaggio incomparabile.

Inoltre, un altro elemento da tenere in considerazione è anche l’eventuale possibilità di realizzare un utile, non solo dalla possibile vendita della propria villa ma anche semplicemente offrendola parzialmente in locazione per alcuni periodi dell’anno.







Le località più belle per acquistare la propria villa sul mare

Una villa o una casa di prestigio sul mare rappresenta un investimento considerevole, per questo è molto importante valutare con attenzione la località e scegliere quella che sia effettivamente la preferita, sia come posizione geografica che come paesaggio.

Tra i luoghi storici più apprezzati e rinomati per l’atmosfera di lusso ed eleganza, si trova indubbiamente Portofino. Il pittoresco porto ha conservato intatto tutto il fascino del vecchio borgo di pescatori, trasformandosi al contempo in una delle località più prestigiose, dove molti arrivano direttamente via mare, con il proprio yacht. Incastonato tra il mare e le colline, è il luogo ideale di chi non rinuncia alla vita mondana ma apprezza la tranquillità di una passeggiata tra il verde.

A breve distanza da Portofino si trova Santa Margherita Ligure, un’altra località da prendere in considerazione per l’acquisto di una villa affacciata sul mare. Rivolto verso la piccola baia, il borgo offre una vista spettacolare, sicuramente gradita a chiunque sia in cerca di bellezza e di tranquillità.

Per chi ama lo splendore del mare e, nello stesso tempo, i sentieri di montagna, uno degli scenari più adatti per l’acquisto una villa moderna o una palazzina d’epoca è il celebre tratto di costa che si estende da Monterosso e prosegue lungo le Cinque Terre. Tutta l’area offre straordinari scorci panoramici sul mare, oltre alla possibilità di percorrere gli itinerari che si snodano lungo le montagne.

L’intera zona delle Cinque Terre è disseminata di vecchi borghi di pescatori, oggi divenuti importanti mete del turismo internazionale, e rappresenta una delle scelte migliori per chi ha intenzione di investire nell’acquisto di una dimora lussuosa avvolta da un paesaggio meraviglioso.