Savona, nuovi studi strutturali per le scuole Astengo, tra le ipotesi del Comune anche la demolizione e ricostruzione dell'edificio

Fare gli interventi di sistemazione delle scuole Astengo costerebbe più della demolizione e realizzazione di un nuovo edificio, un'ipotesi che sarebbe al vaglio del Comune. A questo proposito Palazzo Sisto ha affidato a Cesare Ferrrero l'incarico professionale per la stesura della relazione geologica di livello preliminare – propedeutica alle valutazioni per interventi architettonici e strutturali oppure di sostituzione edilizia nel complesso scolastico Astengo.

“Considerando quindi la diseconomicità di un intervento di adeguamento strutturale globale rispetto ai costi e alle condizioni generali dell’immobile – si legge nella determina dell'incarico - si rende necessario procedere con alcune verifiche geologiche a completamento delle verifiche già effettuate sull'area adiacente a quella della scuola stessa anche al fine della pubblicazione di un bando di concorso di progettazione per la demolizione e ricostruzione dell'edificio”.

La struttura, di proprietà comunale, è stata oggetto di monitoraggi a partire da settembre 2023, dopo l’individuazione di fenomeni fessurativi e di uno stato di degrado delle murature portanti. Le relazioni tecniche rhanno messo in evidenza la diseconomicità di un eventuale adeguamento globale, i cui costi risulterebbero sproporzionati rispetto al valore e alla condizione generale del fabbricato.

Alcuni interventi urgenti sono già stati realizzati — e altri sono tuttora in corso — mentre procederanno gli studi per valutare e tra le ipotesi sul tavolo, compresa la totale sostituzione dell’edificio con una nuova struttura moderna e sicura.

“Uno studio precedente ha evidenziato la non economicità di proseguire con gli interventi di sistemazione – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi – Ora continuiamo con gli interventi di manutenzione , procedendo a lotti, e nel frattempo proseguono gli studi che ci permetteranno di ragionare su come procedere in futuro”.