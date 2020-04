La Liguria pronta a ripartire ma Vaccarezza punta il dito: "Lo faremo senza alcun sostegno dall'opposizione"

"Regione Liguria sta combattendo con tutte le sue forze questa emergenza e lo fa studiando ogni possibilità compatibilmente con i dati che arrivano puntualmente - prosegue Vaccarezza - Come era prevedibile, nemmeno in questa occasione abbiamo ricevuto sostegno o quantomeno silenzio dalle opposizioni: tutti sono biologi, virologi, infettivologi, direttori sanitari, esperti di lotta alle pandemie part time, con laurea presa all'osteria e il master rilasciato dalla prestigiosa università della vita, senza apportare in realtà alcun aiuto concreto. Noi andiamo avanti, avendo la lungimiranza di pensare, ad eventualità ed imprevisti. Da domattina, ad esempio, sarà attivo l'indirizzo email per segnalare la mancata consegna della prima tornata di mascherine (segnalazionimascherineliguria@gmail.com). Questo per far sì che chi non le avesse ricevute, le riceva, in questa settimana in cui comincerà il secondo giro di consegna. Arriveranno, almeno così è stato annunciato, anche quelle da parte del Governo: voglio dar loro il beneficio del dubbio sperando che anche se in pazzesco ritardo, almeno questa volta, venga spedito materiale accettabile".

"I provvedimenti di questa settimana sono stati diversi: oltre alla richiesta di avere le somme promesse destinate alla Cassa Integrazione dei liguri (le risorse arrivate sono già terminate, come era logico che fosse) così come promesso da Roma, ci sono quelli emanati in autonomia da Regione Liguria: un bando da 10 Milioni con contributi a fondo perduto sino al 60 per cento, per far ripartire le piccole e medie imprese nella fase due (clicca QUI). Inoltre, un bando da 6 Milioni per andare incontro alle imprese e ai lavoratori del settore turistico. Oggi vi saluto dandovi appuntamento a questo pomeriggio, per conoscere nel dettaglio la nuova ordinanza che coinvolgerà tutti noi, sperando in una più chiara e definita interlocuzione con il Governo nei prossimi giorni" conclude infine il consigliere regionale.