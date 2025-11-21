Carcare, guasti frequenti all'illuminazione pubblica. L'amministrazione comunale: "Impianti datati, valutiamo un restyling totale"

Negli ultimi mesi, a Carcare si sono registrati diversi guasti all’illuminazione pubblica, con intere zone rimaste al buio. Per questo l’amministrazione comunale considera fondamentale fare chiarezza e spiegare ai cittadini la situazione attuale dell’impianto.

“L’illuminazione pubblica è molto datata: risale a diversi decenni fa e, nel tempo, non è mai stata oggetto di una manutenzione strutturale completa. Questo ha portato a un progressivo deterioramento del sistema, che oggi risulta fragile e spesso soggetto a malfunzionamenti”, spiegano il sindaco Rodolfo Mirri e l’assessore ai Lavori Pubblici, Valentina Grenno.

“Nel centro storico, inoltre, i cavi scorrono all’interno dei muri delle abitazioni, come avveniva nei vecchi impianti. Questo rende gli interventi tecnici più complicati e invasivi: anche un piccolo guasto può provocare lo spegnimento di intere linee, lasciando al buio più strade contemporaneamente”.

“Per risolvere il problema in modo definitivo stiamo valutando, insieme a professionisti qualificati, un intervento di riqualificazione totale dell’impianto. Si tratta di un’operazione molto complessa e costosa, che richiederebbe cantieri diffusi sul territorio e possibili disagi temporanei per la circolazione e per i residenti. L’intervento richiederebbe anche lavorazioni delicate su marciapiedi e pavimentazioni, in particolare nel centro storico, oltre a una progettazione accurata per garantire sicurezza e rispetto delle norme vigenti”.

“Assicuriamo comunque la massima trasparenza: ogni decisione sarà presa con attenzione, nell’interesse della sicurezza e del benessere di tutta la comunità. Continueremo a informare tempestivamente i cittadini sugli sviluppi e sui prossimi passi”, concludono.