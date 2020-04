Premi personale sanitario, Salvatore (M5S): "Solo promesse vane"

"Ancora una volta siamo davanti al solito modo di fare della Giunta regionale della Liguria, dopo svariate promesse e dopo aver sbandierato premi e ringraziamenti al personale sanitario si è arrivati alla realtà dei fatti: medici, infermieri e tutti gli operatori sociosanitari che si sono spesi senza remore durante la emergenza del Coronavirus, che ancora ci attanaglia, non solo non hanno avuto nulla di quanto promesso dalla maggioranza ma sono stati addirittura pagati meno degli altri mesi. Moltissimi hanno ricevuto una busta paga del 20% più bassa di quella solita. Perché? Avendo lavorato 24 ore al giorno per l'emergenza non hanno potuto gestire la reperibilità. Siamo sempre allo stesso punto: la Giunta promette, si fa bella di idee tra l'altro altrui e poi nei fatti non fa assolutamente nulla, anzi toglie", denuncia la capogruppo regionale del M5S Alice Salvatore.

"Ripresento quindi una volta di nuovo le proposte contenute nel mio Ordine del giorno, per dare finalmente un ringraziamento non solo morale a chi ha rischiato la vita tutti i giorni per difendere la nostra salute. Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna hanno già riconosciuto agli operatori sanitari incentivi economici, come riconoscimento del loro lavoro in prima linea nel fronteggiare l’emergenza causata dal Covid-19, mediante manovre economiche che vanno ad affiancarsi alle misure introdotte dal Governo per gli straordinari", aggiunge la pentastellata.

Che poi continua: "Con il mio Ordine del giorno chiedo nuovamente alla Giunta di smettere di giocare con le vite altrui e di fare finalmente le seguenti cose: verificare se sono state retribuite regolarmente e in misura sufficiente le eventuali ore di lavoro straordinario del personale sanitario e sociosanitario e, laddove fosse necessario, provvedere alle opportune integrazioni;

gratificare il lavoro e i sacrifici fatti dal personale sanitario e sociosanitario, in questa emergenza, con un riconoscimento finanziario una tantum fino a 1.000 euro, da modulare a seconda del grado di rischio (di chi si trova in prima linea nell’emergenza e di chi lavora in altri reparti), in accordo con i sindacati e le rappresentanze dei medici, degli infermieri e degli operatori sociosanitari, come già fatto da altre Regioni, da aggiungere ai contributi già messi a disposizione dal Governo per gli straordinari; stabilizzare i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari, che hanno dato disponibilità a collaborare a tempo determinato, in questo momento di grave emergenza".

"Già prima di questa grave emergenza sanitaria avevamo capito come la Giunta di maggioranza svolga il proprio lavoro, parla, promette e alla fine non combina nulla, se non - purtroppo - grandi danni - conclude Salvatore -. Ora con questo ennesimo atto, si palesa alla luce del sole anche un cinismo unico, perché usare in questo modo le persone che rischiano tuttora la loro salute per salvare quella altrui è qualcosa che supera ogni limite".