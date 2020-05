Ebbene si, numerose ricerche stanno dimostrando da tempo che dormire troppo fa male.

Insomma, anche per quanto riguarda il riposo esiste un equilibrio che non può proprio essere rotto. Non si deve dormire troppo poco, ma nemmeno troppo a lungo.

Diverse statistiche dimostrano che l'essere umano fa davvero fatica a trovare il giusto equilibrio ed il mondo si divide in due macro gruppi: da una parte chi dorme dalle 4-5 ore (davvero troppo poche), dall'altra chi dorme anche per più di 11-12 ore a notte (davvero troppe).

Sembra, quindi, che la qualità del sonno sia molto più importante della quantità.

Il riposo è da sempre una vera medicina per il nostro corpo. "Una bella dormita e sarai come nuovo", quante volte ci siamo sentiti dire questa frase?

Ed è proprio vero. Il riposo notturno è fondamentale per la nostra salute fisica ed anche mentale.

Spesso si leggono consigli per conciliare il sonno o per scegliere il materasso matrimoniale migliore tralasciando, invece, la giusta quantità delle ore di sonno.

È ora di rompere questa tendenza e di scoprire di più a riguardo.

Dormire troppo fa male: tutta la verità

Il sonno è una di quelle cose che da anni ed anni si studia attentamente.

Sembra, infatti, che quello che succede al nostro corpo durante la notte poi vada anche direttamente ad influire su quello che succederà durante il giorno.

Dormire poco e male, infatti, può causare degli effetti collaterali non da poco: stanchezza, poca concentrazione, irritabilità, poca memoria e, nel lungo termine, anche a malattie e patologie serie.

D'altro canto, però, sembra che anche dormire troppe ore non sia così salutare come si crede.

Abbiamo esaminato a lungo la questione arrivando a delle considerazioni davvero interessanti che ora condivideremo con te.

Le conseguenze del dormire troppo

Numerosi studi hanno evidenziato come il fare troppe ore di sonno tutte le notti sia davvero dannoso per il nostro corpo in generale.

Se è vero che il nostro organismo necessita di ore di riposo continue, è anche vero che il corpo umano non è progettato per restare troppo fermo e passivo. Il corpo umano necessita di movimento ed attività.

Le conseguenze che possono scaturire da un'abitudine a dormire troppo sono diverse:

problemi al cuore . Troppe ore di sonno fanno innalzare il valore della vitamina C che porta, quindi, all'accensione della spia di uno stato infiammatorio cronico. Pensa che gli studi hanno evidenziato una crescita dei problemi cardiovascolari del 17% in chi dorme più di 9-10 ore al giorno e del ben 41% in chi dorme più di 11-12 ore ore;

. Troppe ore di sonno fanno innalzare il valore della vitamina C che porta, quindi, all'accensione della spia di uno stato infiammatorio cronico. Pensa che gli studi hanno evidenziato una crescita dei problemi cardiovascolari del 17% in chi dorme più di 9-10 ore al giorno e del ben 41% in chi dorme più di 11-12 ore ore; cervello. Anche il nostro cervello ne può davvero risentire del troppo riposo. Negli studi fatti durante gli anni si è scoperto di come via sia un'aumento dei casi di ictus del 25% in chi dorme più 9-10 ore al giorno ed anche in chi fa un pisolino pomeridiano superiore o pari ai 90 minuti.

Come prevenire i problemi legati al riposo

Ora hai davvero capire che dormire troppo fa male e ti stai chiedendo come puoi assumere una nuova routine senza averne delle conseguenze troppo repentine.

Se sei abituato a dormire davvero tanto il primo consiglio che ti diamo è quello di cominciare piano piano a ridurre le ore di sonno.

La sveglia può essere un valido aiutante per questo cambiamento ma evita di impostarla in modo da togliere anche 4-5 ore di riposo nell'immediato.

Devi cominciare per gradi togliendo 30 minuti per volta arrivando nel giro di 1-2 mesi alla quantità perfetta per te.

Potresti scoprire, anche, che infine non avevi poi così bisogno di tutte quelle ore di riposo e trovare una nuova energia che non credevi possibile.

Provare per credere.