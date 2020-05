I Servizi della CGIL di Savona durante la Fase 2 dell’emergenza

Nel rispetto delle norme previste per la Fase 2 dell’emergenza, la CGIL di Savona riorganizza i propri servizi di Patronato e CAAF, in modo da fornire assistenza e consulenza garantendo la sicurezza dell’utenza e dei propri operatori. Per usufruire dei servizi del Patronato Inca e del CAAF è obbligatoria la prenotazione telefonica.

CAAF - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CAMPAGNA 730

Dal 18 maggio verrà avviata la campagna 730 che si svolgerà, solo su appuntamento, nelle sedi di:

Savona – Via Boito 9r, Albenga – Via Trieste 8, Loano – Via Aurelia 155, Cairo M. – Via Bertolotti 79

A partire dal 1 Giugno la campagna 730 del CAAF verrà estesa, sempre solo su appuntamento, anche alle sedi di:

Alassio (Viale Hanbury 66) - Finale Ligure (Via Dante 78) - Vado Ligure (Via XXV Aprile) -

Savona Villapiana (Via Torino 60r), Albissola Superiore (Via Della Rovere 23), Celle Ligure (Via Aicardi 120), Varazze (Via Corsale 12), Carcare (Via Castellani 21)

E’ già possibile prenotare il proprio appuntamento per il 730 presso una delle sedi elencate telefonando allo 019.83.89.81 o allo 019.85.66.87 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00

PATRONATO INCA CGIL

Anche il Patronato INCA in questa fase riceve solo su appuntamento telefonico nelle sedi di:

Savona – Via Boito 9r, Albenga – Via Trieste 8, Loano – Via Aurelia 155, Cairo M. – Via Bertolotti 79

E’ possibile prenotare il proprio appuntamento con il patronato INCA in una delle sedi elencate telefonando allo 019.83.89.81 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 oppure inviando una mail ad uno dei seguenti indirizzi:

savona@inca.it, albenga@inca.it, loano@inca.it, cairomontenotte@inca.it

Sindacato Pensionati - SPI CGIL

Le sedi dello SPI CGIL della provincia riapriranno gradualmente e riceveranno su appuntamento a partire dal 18 maggio. I pensionati che abbiano necessità di contattare lo SPI CGIL di Savona possono chiamare da tutta la provincia il numero 019.83.89.81 o il numero dedicato ai soli pensionati 344.274.36.24 dal lunedì al venerdì mattina (ore 9.00 - 12.00) oppure inviando una mail all’indirizzo: spi.savona@liguria.cgil.it

Sia per il CAAF che per il Patronato INCA che per lo SPI-CGIL si potrà accedere agli uffici solo all’orario previsto dall’appuntamento (non sono previste sale d’attesa con assembramenti di persone all’interno delle sedi), MUNITI DI MASCHERINA e di penna personale.