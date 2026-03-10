Comprare casa al mare in Liguria: la guida per non sbagliare

Tante famiglie italiane sono ogni anno accomunate da un obiettivo: comprare una casa al mare in Liguria. Il litorale in questa regione è uno dei più rinomati di tutta Europa, sono presenti borghi di una bellezza straordinaria e il clima permette a chiunque di vivere queste località in tutte le stagioni dell'anno.

Naturalmente, bisogna considerare le caratteristiche del mercato immobiliare, che si contraddistingue per prezzi differenziati. È fondamentale muoversi tra le proposte con attenzione, documentandosi adeguatamente prima di ogni decisione, un presupposto imprescindibile per l'acquisto.

Dove iniziare a cercare le migliori occasioni

La qualità degli annunci nel settore immobiliare è estremamente variabile e per questo motivo chi vuole iniziare a cercare deve affidarsi a piattaforme che operano con criteri selettivi. YesCasa è un portale immobiliare che si caratterizza per una scelta precisa: pubblica esclusivamente annunci che provengono da agenzie immobiliari accreditate, eliminando quel carattere di frammentazione che potrebbe portare ad una confusione da parte degli utenti.

Per questo, gli appartamenti in vendita a Genova selezionati da YesCasa rappresentano delle proposte verificate, gestite da professionisti con una conoscenza diretta del territorio. L'interfaccia è pensata per accompagnare l'utente lungo tutto il processo di ricerca. La scelta del comune avviene in modo tradizionale oppure con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, uno strumento utile soprattutto nelle fasi iniziali, quando l'insieme delle preferenze non è ancora del tutto definito.

Tramite specifici filtri, è possibile affinare la ricerca per tipologia, metratura e fascia di prezzo. Le schede immobile forniscono un insieme di informazioni completo e presentano dati aggiornati che facilitano una valutazione oggettiva.

Il mercato degli immobili a Genova

A Genova è presente uno dei mercati immobiliari più articolati della regione. La città presenta soluzioni che vanno dai quartieri residenziali collinari fino alle zone centrali affacciate sul porto storico, passando per le zone periferiche che si estendono lungo la costa verso levante e ponente. I prezzi al metro quadro cambiano in base alla posizione, allo stato dell'edificio e alla classe energetica dell'immobile.

Nei quartieri periferici è possibile trovare soluzioni a partire da 1.500 o 1.800 euro al metro quadro. Nelle aree residenziali più ricercate, le quotazioni salgono tra i 2.800 e i 3.500 euro al metro quadro, con punte più alte per immobili fronte mare o dotati di terrazze panoramiche.

Riviera di Levante: un mercato immobiliare esclusivo

Il versante orientale della Liguria, da Recco fino alle Cinque Terre, passando per Camogli, Santa Margherita Ligure e Portofino, costituisce uno dei mercati immobiliari costieri più esclusivi d'Italia. Nelle località di maggiore richiamo, le quotazioni raramente scendono al di sotto dei 5.000 o 6.000 euro al metro quadro. A Portofino e nelle zone più ambite delle Cinque Terre, i prezzi possono superare anche i 10.000 euro al metro quadro per immobili in posizione con vista mare.

Chi vuole investire in questa area con un budget più contenuto ha comunque delle opportunità. Sestri Levante, Lavagna e Chiavari, ad esempio, propongono un mercato immobiliare con prezzi che vanno in media dai 2.500 ai 3.500 euro al metro quadro, con vantaggi concreti sia per chi acquista per uso proprio sia per chi valuta un investimento orientato alla locazione turistica.

Riviera di Ponente: clima favorevole e mercato diversificato

La Riviera di Ponente presenta condizioni climatiche particolarmente favorevoli: è la parte della Liguria con la maggiore esposizione solare e con inverni che raramente risultano rigidi, tutte caratteristiche che la rendono un'area interessante sia come destinazione estiva che come residenza permanente.

Le località più ricercate sono Sanremo, Diano Marina, Alassio e Bordighera. A Sanremo, in particolare, i prezzi nelle zone centrali e sul lungomare vanno dai 3.000 ai 4.500 euro al metro quadro, mentre a Diano Marina e a Bordighera è ancora possibile trovare buone soluzioni tra 2.200 e 3.200 euro al metro quadro.











