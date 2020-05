Jessica Morlacchi, la sua vita e privata e la carriera

Jessica Morlacchi è conosciuta per essere stata cantante e fondatrice dei Gazosa. Nonostante la sua carriera da solista non abbia preso il volo, è uno dei volti principali di Tale e Quale Show 2019 che l’ha rilanciata nel mondo dello spettacolo dopo una lunga pausa.

Jessica Morlacchi nasce a Roma il 17 luglio 1987 sotto il segno del Cancro. Cresce all’interno di un contesto musicale e sin da piccola le viene messo in mano uno strumento. La passione per la musica cresce a dismisura, grazie anche all’appoggio del padre e della sorella che la supportano passo dopo passo. Inizia a suonare il basso e a studiare canto.

Andando a leggere la sua biografia su CiaoStyle.it possiamo iniziare dai suoi sogni. Tutto comincia a realizzarsi quando con un gruppo di coetanei riesce a formare una band, Eta Beta che sì la denominazione viene ripresa dal noto personaggio dei fumetti. La band cambia successivamente il nome in Gazosa e diventa molto popolare tra i ragazzini, portando a sognare un’intera generazione con WWW Mi piaci tu.

Nel 2003 l’idillio finisce e il gruppo si separa. Jessica è decisa a intraprendere la carriera da solista ma non tutto va per il verso giusto.

Solo una volta raggiunta l’età adulta, Jessica Morlacchi torna a mettere piede nel mondo dello spettacolo e della musica. E lo fa nel 2013 partecipando a The Voice of Italy. L’ultima partecipazione a Rai1 per presentare il suo nuovo singolo Senza ali e senza cielo.

Lavoro e carriera

Da sempre appassionata di musica, per Jessica Morlacchi non poteva altro che esserci una vita da cantante.

Alla tenerissima età di 13 anni partecipa con i Gazosa al Festival di Sanremo con Stai con me forever ma è il loro singolo www mi piaci tu a spopolare tra i giovanissimi, diventando molto presto un tormentone. Il brano è stato anche inserito come colonna sonora dello spot Omnitel che vede protagonista Megan Gale.

Nel 2003 il gruppo si scioglie e Jessica inizia il suo percorso musicale da sola che comincia molto bene, perché nel 2004 viene invitata da Marco Masini a duettare con Il mondo dei sogni. Nel 2006 firma con la MBO, una casa discografica con la quale fa uscire Un bacio senza fine.

Da pochissimo è uscito il singolo Senza ali e senza cielo.

Vita privata

La carriera da solista di Jessica inizia nel migliore dei modi ma si perde per strada per colpa di una malattia invalidante. A soli 16 anni, la cantante comincia a soffrire di attacchi di panico e forte depressione che la portano a soffrire di agorafobia, ovvero la paura di stare all’aperto. Così si chiude in casa e non si sente più parlare di lei per oltre 12 anni.

Ma è esattamente qui che inizia la sua rinascita e Jessica riesce a vincere la sua battaglia e tornare alla sua musica.

La vita privata di Jessica Morlacchi a oggi è tutta nel suo profilo Instagram. La cantante romana non ama esporsi e si definisce una persona molto riservata. Non risulta impegnata sentimentalmente.

Curiosità

Ha un cane, Cesare

È “innamorata” di Paolo Meneguzzi

È golosa di tutto ciò che è dolce.