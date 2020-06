Albisola Superiore, dopo 14 anni torna il cinema estivo all'aperto

A distanza di 14 anni ritorna l’arena estiva cinematografica ad Albisola Superiore. Come un déjà vu, sarà ubicata nel cortile dell’edificio delle ex scuole San Pietro, come nelle estati dal 2002 al 2006.

Il progetto nasce da un accordo di partenariato tra il Comune di Albisola Superiore e il cinema Don Natale Leone.

"La soddisfazione è tanta fra gli organizzatori perché in questo periodo difficile dopo molti mesi con il proiettore costretto a rimanere spento e le sale chiuse, il cinema all’aperto di Albisola sarà uno dei pochi in provincia (se non l’unico) a dare la possibilità a cittadini e turisti di godersi una serata davanti al grande schermo" spiega l'assessore al turismo Luca Ottonello.



La programmazione cinematografica di luglio e agosto, da lunedì a sabato, vede a calendario i film del 2019 e alcune nuove uscite del 2020. Saranno proposti tre filoni tematici: il lunedì e il martedì saranno i giorni dedicati ai film candidati e vincitori degli oscar 2020, il mercoledì e il giovedì ai bambini e ragazzi mentre il venerdì e il sabato alle famiglie.



La domenica sera, giornata dedicata ad iniziative e manifestazioni proposte dall'assessorato al Turismo, vedrà andare in scena spettacoli di teatro ed intrattenimento a titolo gratuito. Per gli aggiornamenti e il programma delle proiezioni, oltre alle pagine istituzionali del Comune, si potrà visitare il sito www.cinealbisola.com o la pagina Facebook Cinema-Teatro Leone.

Con il contributo del comune, il biglietto d’ingresso avrà un prezzo calmierato.