Pietra, Consiglio comunale sul Santa Corona. Liscio alla minoranza: "Persa un'occasione importante"

"In qualità di consigliere delegato e capogruppo proponente dell'ordine del giorno in oggetto, mi occorre fare alcune precisazioni circa le dichiarazioni del consigliere Mario Carrara, che lo hanno motivato ad astenersi dal voto, unitamente agli altri consiglieri di minoranza".

Così Giovanni Liscio, consigliere delegato alla sanità e ai rapporti con l’Ospedale Santa Corona, dopo il Consiglio comunale di Pietra Ligure di ieri che ha affrontato l'ordine del giorno a difesa del nosocomio cittadino, in particolare sulla tutela del futuro del corso di laurea per fisioterapisti e del DEA di secondo livello, con i suoi servizi essenziali, in primis il Punto Nascite.

Un ordine del giorno sul quale proprio il consigliere Liscio e il sindaco Luigi De Vincenzi avevano auspicato unanimità; ma l'unanimità, al momento della votazione, è rimasta tale solo tra le fila della maggioranza. I quattro consiglieri di opposizione della Lista Indipendente per Pietra (Mario Carrara, Daniele Negro, Gianni Orsero e Ajet Talka) si sono infatti astenuti dalla votazione.

"L'ordine del giorno portato ieri in Consiglio non è affatto velleitario e superato dalle dichiarazioni dei consiglieri regionali presenti – osserva Liscio – Dichiarazioni, queste, in buona parte travisate e mal interpretate".

Liscio si rivolge poi direttamente al capogruppo d'opposizione: "Vede, consigliere Carrara, glielo dico senza polemica alcuna: in politica, come in tutti gli ambiti sociali e istituzionali, non c'è mai nulla di irreversibile. La democrazia, grazie a Dio, ci fornisce spesso gli strumenti per poter cambiare le cose. Difficilmente si cambiano le idee, ma si può cambiare il ruolo alle persone che le sostengono in maniera inappropriata e inopportuna. Lei stesso non manca mai di ricordare a noi della maggioranza che un giorno potremmo trovarci dalla parte opposta. Proprio per questo credo che si debba continuare a lottare per fare tutto quanto è nella nostra disponibilità e nelle nostre competenze".

"Secondo la sua tesi – continua Liscio, rivolgendosi a Carrara – quando una cosa è chiusa, è chiusa. Lo ha detto ieri in modo perentorio. Quindi non si capisce perché nel 2023 abbia presentato una mozione in favore del punto nascite pietrese, chiuso ‘ormai’ da tre anni. Questo, al contrario, vale invece per il corso di Laurea per i fisioterapisti. Come amministrazione ci siamo attivati già dalla primavera scorsa per questa questione e ieri, finalmente, abbiamo, con forza e volontà, portato il tema in Consiglio comunale alla presenza dei rappresentanti del nostro territorio in Regione. Le pare poco?".

"Credo che ieri abbiate perso un’occasione importante – conclude Liscio – Tuttavia non riesco a biasimarvi perché, si sa, la nostra bella democrazia permette a tutti di esprimersi in modo netto e, talvolta, anche a cambiare idea".