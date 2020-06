Addio ad Alfredo Biondi, l'ultimo dei "grandi liberali"

E' mancato alla soglia dei 92 anni l'avvocato Alfredo Biondi, politico di lungo corso ed esponente della tradizione liberale italiana. Il "vecchio leone", così lo ha definito il deputato forzista Roberto Cassinelli annunciandone la morte avvenuta nella notte, se ne va dopo una vita impegnata per decenni in politica. Classe 1928, pisano di nascita, nel 1968 fu eletto deputato alla Camera per il PLI in Liguria: da quel momento una carriera al servizio delle istituzioni che non si è mai arrestata.