Test sierologici gratuiti per le forze dell’ordine, il Siap: "Ok ad Imperia e le altre province?"

"Dopo la vittoria del Siap, che ha piegato le resistenze del governatore Toti e dell’assessore Viale, ottenendo con la delibera del 5 giugno la gratuità dei test sierologici per le forze dell’ordine della Liguria, con estrema lentezza arriva la prima comunicazione al Questore d’Imperia per l’attivazione della procedura per l’effettuazione del test sierologico per diagnosi Covid-19". Così Roberto Traverso del Siap Liguria.