Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti: "Pronti a scioperare per garantire ai corrieri migliori condizioni di lavoro"

Annunciano congiuntamente Marco Gallo, Leonardo Cafuoti, Francesco Bottiglieri, Mirko Filippi e Giovanni Ciaccio, Responsabili logistica e trasporto merci Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti: "Per i corrieri della Liguria abbiamo chiesto migliori condizioni di lavoro alle associazioni datoriali del settore, ma non tutte le parti hanno risposto al nostro appello, quindi non tutte le committenze hanno compreso l’importanza di un’ intesa che garantisca dignità ai lavoratori e servizio all'utenza.

Eppure Genova e la Liguria nel settore hanno la necessità di un accordo territoriale che disciplini le linee guida del CCNL Logistica Trasporto Merci.

I corrieri hanno bisogno di regole molto chiare sulle franchigie dei mezzi che vengono condotti, proprio per evitare che le aziende meno virtuose facciano cassa sulla pelle dei lavoratori: è diventata una questione di civiltà!