Gelati PEPINO 1884: un nuovo spazio e una nuova collaborazione con Cioccolato Gourmet

Gelati PEPINO 1884 sarà più vicino ai milanesi nell’estate 2020 e lo farà con un Pop Up situato nella Stazione Centrale del capoluogo lombardo. Da giugno a settembre il nuovo spazio sarà pronto ad accogliere cittadini, visitatori e turisti. Una posizione strategica, comoda da raggiungere e di grande passaggio, per dare a chiunque la possibilità di gustare i prodotti di Gelati PEPINO 1884 e concedersi una pausa piacevole e ristoratrice.

Ma non è solo questa la novità, il Pop Up è anche testimonianza di una partnership con due nuove proposte: Rosa Ruby, gelato al cioccolato rosa al frutto della passione e Total Black, sorbetto al cioccolato nero fondente, segnano il via della collaborazione con Cioccolato Gourmet. Il cioccolato utilizzato per il Total Black e Rosa Ruby è infatti prodotto da Cioccolato Gourmet, un marchio di cioccolateria artigianale nuovo, trendy, attento alla qualità dei propri prodotti e sempre alla ricerca di nuove proposte, ma con un passato ricco di storia: il suo fondatore Tancredi Alemagna, infatti, ha ripreso, con il fratello Alberto, la tradizione di famiglia iniziata più di un secolo fa, dando vita, nel 2008, a

T’a Milano che rappresenta la realizzazione del loro sogno imprenditoriale e, successivamente, alla linea CG. Cioccolato Gourmet utilizza i migliori ingredienti naturali combinati in maniera nuova e insolita, per dar vita a prodotti di altissima qualità: le materie prime di eccellenza vengono mixate realizzando, ogni volta, contrasti sensoriali sempre nuovi.

Questa nuova partnership testimonia quindi una comunanza di valori: entrambi i marchi, uniti da una forte storicità e da un importante legame con il passato, puntando tutto sulla qualità, in oltre un secolo di storia, sono oggi portatrici di una ricerca continua e di innovazione di prodotto, diventando testimoni delle moderne tendenze del gusto.

Rosa Ruby è un gelato su stecco, prodotto con un cioccolato dalla colorazione nuova e dal gusto unico, ottenuto dalla fava del cacao, senza l’aggiunta di coloranti.

Total Black è un sorbetto su stecco al cioccolato fondente, completamente nero, ottenuto da un processo produttivo particolare e innovativo, che non richiede l’utilizzo di coloranti.

All’interno del Pop Up Gelati PEPINO 1884 sarà inoltre possibile trovare un’ampia e differenziata gamma di gelati e sorbetti: il tradizionale PINGUINO, le Coppette, i Coni, i Biscotti e i nuovi sorbetti Bio al limone, fragola e mango.

Un nuovo spazio e una nuova collaborazione dunque, a sottolineare ancora una volta la volontà e la costante ricerca di Gelati PEPINO 1884 di partner che fanno parte della tradizione e della qualità del Made in Italy.