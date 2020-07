Guadagnare online: è possibile, in che modo, quali sono le migliori tecniche

Sei incuriosito dalle possibilità di guadagnare in Rete di cui si sente parlare sempre più spesso e con toni quasi sempre entusiastici? Qui di seguito proveremo a guardare più da vicino tre modi per fare soldi online, davvero e senza rischi o quasi, non prima però di aver sfatato qualche falso mito a proposito. Guadagnare online, infatti, è certamente possibile ma non è né facile come si crede, né sempre a costo zero: perché tu possa vivere soltanto di quello che fai online dovrai studiare molto e lavorare altrettanto, puntando a rendere perfetta la tua presenza digitale. Parti dal capire come guadagnare in Rete: le alternative sono tante, molto diverse tra loro, a volte richiedono competenze particolari – essere bravi con le fotografie, per esempio – e altre volte hanno bisogno invece soltanto di un po’ di dedizione e, cioè, non sempre si addicono alla tua personalità.

Tre modi sicuri per guadagnare in Rete

Se sei una persona estroversa, con un certo carisma naturale e che gli altri trovano sempre d’ispirazione potresti provare per esempio a guadagnare online facendo l’influencer. L’unico vero strumento di cui hai bisogno, e quasi sicuramente ce l’hai già a tua disposizione considerato il tuo interesse per le opportunità di guadagno online, sono dei profili social ben avviati: un buon numero di follower, piuttosto partecipativi e con gusti ben definibili e legati alle tue passioni (il ballo, il make-up, eccetera) sono un piatto goloso per le aziende, oggi più che mai alla ricerca del passaparola in Rete per i propri prodotti o servizi. Sono ormai lontani i tempi, tra l’altro, in cui le aziende offrivano solo i prodotti in prova agli influencer e nella maggior parte dei casi se decidi di sponsorizzare qualcosa sul tuo profilo dovresti poter contare su un contratto e un compenso concordato all’inizio.

Se hai un po’ di familiarità con economia e finanza potresti provare, invece, a guadagnare con il trading online : scommettere in borsa è più facile oggi di un tempo e, soprattutto, se lo fai in Rete puoi utilizzare tecniche di trading meno rischiose e che ti garantiscono un certo guadagno anche a fronte di un investimento piccolo. Guai, però, a improvvisare: studia bene il tipo di asset su cui vuoi scommettere e le dinamiche del mercato in cui ti muovi; prova a imitare i grandi del trading e le loro soluzioni nelle diverse situazioni; iscriviti a una piattaforma per scommettere in borsa che ti offra anche un servizio di demo con cui allenarti all’inizio.

Anche se potresti non pensarci subito, infine, un ottimo modo per guadagnare in Rete è offrire lezioni di recupero: pensa alle materie in cui eri più bravo a scuola o che hai continuato a studiare in università e che pratichi ogni giorno, per lavoro; iscriviti nei gruppi su Facebook o sui forum di studenti delle superiori e universitari e proponiti come tutor a distanza per chi deve recuperare il debito scolastico in matematica o non riesce proprio a passare l’esame di diritto privato.