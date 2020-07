Autostrade, manifestazione di Forza Italia Liguria a Roma il 21 luglio

Una manifestazione a Roma, di fronte a Montecitorio, per chiedere la revisione del piano di manutenzioni e chiusure autostradali in Liguria e per sollecitare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la regione. L’iniziativa è promossa da Forza Italia Liguria, col coordinatore regionale Carlo Bagnasco, i parlamentari azzurri Roberto Bagnasco, Roberto Cassinelli e Giorgio Mulè e il capogruppo in Regione Claudio Muzio. Saranno presenti, oltre a iscritti e militanti del partito, anche diversi amministratori locali dei Comuni liguri.

“Con determinazione – proseguono - solleciteremo anche lo sblocco delle grandi opere necessarie alla Liguria per migliorare il proprio sistema di collegamenti infrastrutturali, con l’obiettivo di far uscire la regione dall’isolamento lasciatole in eredità da tanti anni di immobilismo. Forza Italia, da sempre partito delle infrastrutture e dello sviluppo, chiede a questo Governo di battere un colpo. Se non ne è in grado a causa delle proprie contraddizioni interne, si faccia da parte per il bene dei liguri e degli italiani. Non vogliamo rassegnarci alla decrescita infelice a cui questo Esecutivo ci sta conducendo. Per questo continueremo a dare battaglia, a partire dalle sedi istituzionali, per un rapido cambio di rotta su questo tema strategico per il presente e il futuro della Liguria e dell’Italia”, concludono gli esponenti di Forza Italia.