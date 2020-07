Val di Susa, chiodi sulla strada dei mezzi della Polizia di Stato. Vaccarezza: "Perché se ne parla poco? La sinistra governa molti organi di informazione"

"Oggi importante riunione della commissione consiliare. La prima commissione, quella che ho l'onore di presiedere, che ha come argomento l'adeguamento della legge elettorale ligure alla preferenza e riserva di genere. Un argomento a me molto caro e che ho già provato più volte a portare in commissione: oggi a quanto pare è diventato argomento condiviso, ne sono particolarmente contento e spero di portare a casa un risultato importante". Così Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di "Cambiamo".

"L'argomento di oggi sul quale vorrei condividere con voi una piccola riflessione non è però questo, ma una notizia che non ho trovato in maniera sufficiente sugli organi di informazione - prosegue Vaccarezza - ieri una colonna della Polizia di Stato, fatta da uomini e donne che vestono la divisa della Polizia di Stato, ha subìto un attentato: questi ragazzi stavano andando in Val Susa a tutelare i lavoratori che operano nei cantieri della TAV quando un gruppo di 'ecoterroristi' ha messo sulla loro strada dei chiodi facendo scoppiare le gomme dei mezzi. Solo la bravura degli autisti ha fatto in modo che oggi non parlassimo di feriti o peggio. Perché se ne parla poco? Perché in questo paese non conta chi è la vittima e nemmeno cosa ha subìto e quanto è grave il reato, conta chi lo compie. A seconda di chi compie il reato, la notizia prende o meno lo spazio perché la sinistra, che governa molti degli organi di informazione e tenta di condizionare le piazze, questo fa: fa in modo che ogni occasione sia buona per tentare di strumentalizzare la vicenda a proprio vantaggio".

"Quindi ieri, ci mancherebbe, nei confronti di coloro che sventolano la bandiera No TAV, magari alle manifestazioni in cui chiedono sviluppo con l'incoerenza tipica della sinistra italiana - ma il risultato elettorale a cui la sinistra è relegata nel nostro paese in modo particolare nella mia regione dimostra il fatto che di questa incoerenza la gente ne ha le scatole abbastanza piene - essendo quella la bandiera che probabilmente sventolavano coloro che si sono macchiati di questo gesto, se n'è parlato poco".