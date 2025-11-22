Notte di interventi per i Vigili del Fuoco: incendio in un appartamento a Quiliano e auto fuori strada a Urbe

Nottata movimentata per i vigili del fuoco della provincia di Savona, impegnati in diversi interventi di soccorso sul territorio.

La squadra della Centrale di Savona è stata chiamata per una serie di operazioni: un’apertura porta, il recupero di persone bloccate in ascensore e, alle ore 2.40, l’intervento più rilevante della notte per la fuoriuscita di fumo da un appartamento a Quiliano, in via DIaz. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno estinto un principio d’incendio che aveva interessato un materasso e alcuni capi d’abbigliamento. Successivamente sono state effettuate le operazioni di smassamento e la ventilazione dei locali. La squadra ha fatto rientro in sede alle ore 5.20.

Alle ore 2.30 la squadra dei vigili del fuoco volontari di Sassello è intervenuta nel comune di Urbe, lungo la Sp40, per un incidente stradale: un’auto è uscita dalla sede stradale finendo giù da una riva. Il personale ha messo in sicurezza il veicolo e l’area interessata.

La squadra di volontari di Borghetto Santo Spirito, invece, è stata impegnata alle ore 1 in un incendio di materiale di scarto all’interno di un cantiere situato nel comune di Loano.

Nel corso della notte sono stati inoltre effettuati ulteriori interventi di minore entità:

il distaccamento di Finale Ligure è intervenuto a Pietra Ligure per un’apertura porta

la squadra di Cairo a Bormida per un’apertura cancello.