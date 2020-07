Lo scrittore Sandro Veronesi ospite di Maurilio Giordana su Radio Onda Ligure 101

In vista dell'appuntamento di domani sera a Cervo, oggi pomeriggio lo scrittore Sandro Veronesi sarà ospite della trasmissione condotta da Maurilio Giordana su Radio Onda Ligure

Domani - martedì 7 luglio, ore 21.30, il vincitore del Premio Strega 2020 sarà sul meraviglioso Sagrato dei Corallini per raccontare Il Colibrì, il romanzo con il quale Veronesi ha per la seconda volta in carriera conquistato il Premio Strega.

Per Veronesi sarà la prima presentazione pubblica sul territorio nazionale dopo la proclamazione a Villa Giulia (Roma) lo scorso 2 luglio.

L'intervista è in programma alle 1745 circa e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.