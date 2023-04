Liguria in vetrina con le avventure di don Michele: dal 3 maggio su TV2000 in onda la seconda stagione di "Canonico" (FOTO e VIDEO)

Presentazione in grande stile questa mattina nella Sala della Trasparenza di Regione Ligure per la seconda stagione di “Canonico”, la serie tv ambientata in Liguria, nel ponente savonese e realizzata con la collaborazione della Genova Liguria Film Commission.

"Un'ennesima prova della vitalità della Genova Liguria Film Commission - il commento dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Andrea Benveduti - una prova del lavoro di squadra sia della Commission che della Regione con i bandi per attirare le produzioni nelle nostre location. Nel caso di 'Canonico' ci fa piacere che la produzione, dopo la prima stagione lontana dalla Liguria, abbia realizzato la seconda nella nostra regione scegliendo non solo la costa ma anche l'entroterra".

Interpretato da Michele La Ginestra, don Michele è un sacerdote reduce da un'esperienza in Sud America che viene inviato in un piccolo paese: lì si scontra con problemi di ogni grado, facendosi "compagno di viaggio" dei suoi parrocchiani, ma soprattutto punto di riferimento per tutti, dai giovani che hanno smarrito la fede ai credenti alle prese con i dubbi e le difficoltà del vivere quotidiano. Divertente, concreta, dinamica, la serie vuole condurre lo spettatore alla riscoperta di una figura centrale come quella del sacerdote, ma in una chiave inedita.

"La cosa bella è raccontare l'umanità di questo sacerdote, spesso e volentieri ci dimentichiamo che sono esseri umani come noi con i loro dubbi e le loro incertezze - confida il protagonista, Michele La Ginestra - Come riescono a risolvere le problematiche e ad essere sempre disponibili con chi pende dalle loro labbra? Secondo me là c'è il salto di qualità, c'è anche un affidarsi al signore. Ma la bellezza che viene raccontata è proprio questa umanità che traspare: consiglio a tutti di guardare 'Canonico'. La Liguria? Ho preso quattro kg, non si può mangiare sempre focaccia - scherza l'attore, elogiando poi la nostra regione e la sua gente - voglio dirlo a voce alta, i liguri sono ospitali!".

Michele La Ginestra, attore di grande esperienza, con attività che spazia dalla fiction al cinema, dal teatro ai programmi generalisti, è affiancato da una carrellata di personaggi, interpretati alcuni da attori molto giovani, altri da volti già noti ai telespettatori. Fra questi, nei panni del vescovo, Fabio Ferrari: il leggendario Chicco de "I Ragazzi della Terza C" o anche Pappola di "Vacanze in America". "Siamo molto contenti di aver investito ancora su questa miniserie dopo il successo della prima stagione - sottolinea Vincenzo Morgante, direttore di TV2000 - Confidiamo sul fatto che anche questa seconda edizione ottenga risultati importanti. Sono molto grato alla Genova Liguria Film Commission per l'ospitalità, la produzione mi ha riferito che si è trovata molto bene. C'è stata grande partecipazione da parte delle amministrazioni e dei cittadini dove abbiamo girato, TV2000 è molto grata anche alla Liguria e ai comuni coinvolti per questa disponibilità e questa accoglienza". "Mi sta colpendo una cosa, che nella televisione italiana le figure di preti o suore stanno 'bucando' il video e questo mi pone delle domande - osserva Don Gianfranco Calabrese, Vicario Episcopale - credo che sia importante perché vuol dire che c'è una curiosità e delle domande. Credo che la comunicazione debba rispondere alle domande della gente, fare una seconda serie significa tornare appunto alle domande della gente: cosa ci sta a fare oggi il prete? E che senso ha la sua figura soprattutto nel territorio? È un punto di riferimento per l'ascolto della gente e delle sue esigenze".