Finale Ligure, il sindaco Frascherelli annuncia nuove risorse per Varigotti

Come annunciato in campagna elettorale questo mandato Frascherelli Bis sarebbe stato ricordato per importanti interventi su Varigotti.

“Un sincero ringraziamento va rivolto al Presidente Toti e all'Assessore Giampedrone, oltre ad Angelo Vaccarezza“, esordisce il primo cittadino: “Son stati di parola ed hanno esaudito una richiesta ed un desiderio dell’intera comunità, non solo dell’Amministrazione che rappresento.

Esattamente un anno fa a Genova ci siamo seduti intorno ad un tavolo, di fronte al Presidente, Giampedrone, Vaccarezza, io, il mio Vice ed assessore ai lavori pubblici Guzzi, i rappresentanti di Varigotti Insieme.

Ed il Presidente è stato chiaro: “Voglio investire su Varigotti, è strategico per l’intera Regione”. Oggi lo ringraziamo senza retorica.

Abbiamo subito iniziato, con il prezioso contributo dell’Associazione Varigotti Insieme, a lavorare al Progetto e a fare tutte le richieste del caso per inserirci nei Fondi Strategici regionali. Intervento da 1,4 milioni, finanziamento quasi totalmente regionale, il Comune cofinanzierà per 75 mila euro circa. Ricordiamo inoltre come l’Amministrazione abbia già impegnato 500 mila euro per le acquisizioni delle aree ferroviarie (operazione che si concluderà a breve) ed ottenuto 2,5 milioni dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Quasi 4,5 milioni in un anno di mandato, direi premesse rosee per concretizzare quanto promesso in campagna elettorale. Siamo molto fieri di questo primo passo, ora i Lavori Pubblici lavoreranno per la concretizzazione. Conclusione progettuale, autorizzazioni ed appalto entro fine anno” conclude entusiasta Ugo Frascherelli.