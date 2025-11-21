Incidente sul Cadibona: due feriti in codice rosso al San Paolo

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 15.45: Anche la seconda persona ferita è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona. Nel frattempo, i mezzi hanno ripreso a circolare a senso unico alternato.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla Sp29 del Colle di Cadibona, dove una moto e un furgone, per cause da chiarire, si sono scontrati in modo violento poco dopo le 14. L’impatto è stato particolarmente grave: due persone, un ragazzo e una ragazza, sono rimaste ferite ed è stato attribuito il codice rosso.

Il primo ferito è stato subito trasferito in condizioni critiche all’ospedale San Paolo di Savona. La seconda persona ferita, sempre in codice rosso, è stata stabilizzata sul posto dal personale sanitario e verrà a sua volta accompagnata al San Paolo per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le ambulanze della Croce Sezione Savona Oro Mare e della Croce Bianca di Savona, insieme all’automedica e agli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

A causa dell'incidente, il traffico risulta bloccato nel primo tratto di via Nazionale Piemonte.