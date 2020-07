Savona, galleria Valloria chiusa in notturna fino al 31 luglio: continua il disagio per automobilisti e camionisti

Continuerà a essere chiusa dalle 22.00 alle 6.00 fino al 31 luglio la galleria Valloria a Savona.

Le attività di manutenzione dell'impalcato all'interno della galleria quindi continueranno per altri 20 giorni dopo che i lavori sono stati avviati circa 1 anno e mezzo fa.

Intanto per gli automobilisti e i camionisti si prospettano ancora 4 settimane di disagi visto che il tratto di Albissola Marina nella zona dei pesci Vivi fino a dopo la galleria sarà vietato al transito (se non per i residenti) con le conseguenti code e disagi che si vengono a creare nello svincolo di via Gentile per arrivare in via Genova in località Valloria e poi scendere in largo de Meo e ritornare così sull'Aurelia in Lungomare Matteotti.

Non solo però le auto e le moto affollano l'unica strada percorribile ma anche gli autobus e i camion (che sono avvisati della chiusura, con due cartelli, in direzione Savona all'incrocio con via Faraggiana e in direzione Albissola dalla Torretta), che devono imbattersi nello stretto serpentone per arrivare in zona ospedale.

Nella serata tra martedì e mercoledì un camion documentato da diversi automobilisti fermi in coda è rimasto bloccato nella curva prima di arrivare nella zona dell'obitorio dell'ospedale San Paolo.