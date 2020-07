TPL Linea: "Bus gratis per chi esce dalla discoteca"

Dopo l’accordo tra TPL Linea srl e “Le Vele” di Alassio per la vendita dei biglietti autobus in discoteca, altra iniziativa legata al rientro sicuro dai locali da ballo della riviera. Questa volta protagonista “La Suerte” di Laigueglia, che ha deciso di acquistare un plafond di biglietti da regalare ai propri clienti per evitare spostamenti notturni con mezzi privati.

Il servizio sarà operativo già da questa sera e durerà per tutta la stagione estiva nelle serate di apertura della discoteca.

L’iniziativa sarà spiegata attraverso i maxischermi del locale e una apposita cartellonistica, informando sugli orari di transito degli autobus nei pressi della discoteca, unitamente alla possibilità di ottenere gratuitamente i biglietti per quanti ne faranno richiesta. Previsto un anche biglietto integrato: ingresso e autobus.

TPL Linea ha già iniziato l’azione di potenziamento del servizio di trasporto con nuove corse in direzione Andora e in direzione Finale Ligure, con l’obiettivo di favorire una mobilità attraverso i bus dell’azienda di trasporto pubblico locale savonese.

Ecco le nuove corse, per i giorni festivi: da “La Suerte” per Finale Ligure ore 5.10 e poi 6.00 - da “La Suerte” per Andora 6.05; mentre per i giorni feriali: da “La Suerte” per Andora 5.10 e da “La Suerte” per Finale Ligure ore 5.10.

“Prosegue con soddisfazione la collaborazione avviata con le discoteche in questa estate 2020: in questo caso “La Suerte” offrirà direttamente alla propria clientela i biglietti dell’autobus per ritornare a casa in tutta sicurezza – affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso -. Si tratta di sostenere una mobilità sicura verso i locali da ballo, raggiungibili ad inizio serata con il nostro consueto orario serale, mentre per il ritorno sono previste le altre corse aggiuntive per motivare un comodo e tranquillo rientro”.

“Non possiamo che ringraziare il titolare della discoteca di Laigueglia per l’iniziativa portata avanti con TPL Linea” concludono.