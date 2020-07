Dal successo mondiale alla vittoria sul Covid: un anno dopo Matteo Aicardi vince ancora la sua battaglia

"Ci sono periodi nella vita di un atleta dove ti sembra di toccare il fondo, dove soffri e ti scoraggi; ma basta un giorno come questo per farti capire quanto ne sia valsa la pena vivere quei momenti. La sofferenza passa, mentre la gratificazione dura per sempre...". Così Matteo Aicardi, centroboa della nazionale italiana di pallanuoto, ha voluto ricordare sui social l'anniversario della vittoria del titolo mondiale (il secondo personale) con la selezione azzurra.