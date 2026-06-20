Albenga, scuola dell’infanzia Ester Siccardi: via al restyling per spazi più sicuri e inclusivi

In occasione della festa di fine anno scolastico e della tradizionale recita dei bambini, la Scuola dell’infanzia Paritaria Ester Siccardi ha annunciato un importante programma di interventi di rinnovamento che sarà avviato durante la pausa estiva.

La premessa più significativa riguarda la solidità della gestione amministrativa: per il terzo anno consecutivo dall’avvio della gestione dell’attuale Consiglio di amministrazione, il bilancio della scuola per l’anno 2025-2026 chiuderà in positivo. Un risultato che conferma l’impegno del Consiglio nel garantire equilibrio economico, continuità educativa e capacità di investimento a beneficio dei bambini, delle famiglie e dell’intera comunità scolastica.

Forte di questo risultato, Ivano Carrara, Presidente del Consiglio di amministrazione della Scuola dell’infanzia Paritaria Ester Siccardi, ha presentato e promosso un programma straordinario di rinnovamento degli spazi scolastici, pensato per rendere la scuola ancora più sicura, accogliente, funzionale e adeguata alle esigenze dei bambini.

Tra i primi interventi previsti, con l’aiuto del Comune di Albenga, proprietario dei locali che ospitano l’asilo, vi sarà il rifacimento dell’area di ingresso, con la realizzazione di una nuova salita a norma, pensata anche per facilitare l’accesso ai parenti dei bambini che abbiano difficoltà a deambulare.

Sempre in collaborazione con il Comune, è previsto anche un importante intervento di sostituzione degli infissi, delle porte e delle finestre, finalizzato a rendere gli ambienti più sicuri, più funzionali e più belli. Si tratta di un lavoro che richiederà tempi più lunghi, ma che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di riqualificazione complessiva della scuola.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata agli spazi esterni. Nell’ambito del progetto "Radici Comuni: il Giardino dell’Inclusione", la scuola procederà con l’installazione di una casetta di legno per i giochi dei bambini, con la messa a dimora di nuove piante e con l’acquisto di nuovi giochi, per rendere l’area esterna più bella, inclusiva e adatta alle attività educative e ricreative.

È inoltre già previsto il rinnovamento del giardino, con la messa in sicurezza degli alberi presenti e l’installazione di tre nuove piscine più grandi dedicate ai bambini che parteciperanno al Campo estivo.

Il piano di interventi riguarderà anche gli ambienti interni della scuola. Durante la pausa estiva saranno infatti avviati lavori di tinteggiatura completa degli interni, sia per motivi igienici sia per rendere gli spazi più allegri, colorati e piacevoli per i bambini. A questo si aggiungerà la sostituzione dei mobili e degli arredi, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e rendere gli ambienti ancora più belli, accoglienti e funzionali.

“Vogliamo far trovare ai bambini e alle famiglie, al rientro, una scuola rinnovata, più sicura e più bella - dichiara Ivano Carrara, Presidente del Consiglio di amministrazione - Il risultato positivo del bilancio, per il terzo anno consecutivo, ci consente di guardare avanti con fiducia e di investire concretamente nel futuro della scuola. Ringraziamo il Comune di Albenga per il supporto sugli interventi strutturali, la Direttrice, le maestre, il personale e tutte le famiglie che continuano a credere nel valore educativo della Scuola Ester Siccardi”.