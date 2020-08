Le grandi escluse dalla pandemia mondiale: le prostitute

Le prostitute in Spagna sono molto preoccupate dall’impatto che la pandemia della COVID-19 ha avuto sul loro lavoro. Molte di loro sono state costrette ad abbandonare la strada e a iniziare a lavorare da casa perché prive di qualsiasi beneficio sociale. Le prostitute sono le grandi escluse dalla pandemia mondiale.

Queste donne sono sempre state invisibili e abbandonate dalle istituzioni. Non godono di benefici riconosciuti dalla legge per disoccupazione o malattia e in tempi di pandemia le disuguaglianze si accentuano.

Tuttavia si è verificato un aumento della prostituzione digitale perché molte preferiscono non rischiare. Alcune hanno deciso di utilizzare piattaforme come Millerotici su cui possono lavorare da casa. Sono consapevoli che è il modo migliore per mantenersi al sicuro dalla pandemia.

La COVID-19 ha colpito alcune prostitute

Anche se la maggior parte delle prostitute è stata sfrattata dai bordelli, secondo alcuni dati l’80% di loro è ancora attivo. Alcune donne sono ancora sfruttate da queste case chiuse e dai loro padroni. Continuano a lavorare clandestinamente dal momento che per la strada è vietato circolare e lavorare.

Poiché non si rispettano le misure necessarie per prevenire il contagio da corona virus, i casi sono aumentati. Esistono dati secondo cui molte donne di queste case o palazzi avrebbero iniziato a presentare i sintomi della COVID-19. Questo è il punto chiave della pandemia, perché queste donne sono le più vulnerabili in questa crisi.

Coloro che hanno deciso di non lavorare si preoccupano di come pagare le bollette e mangiare. Inoltre, molte di loro si trovano illegalmente nel paese e a loro volta mantengono i familiari nel loro paese di origine. Se qualcuna di queste donne presentasse sintomi di corona virus eviterebbe a tutti i costi di rivolgersi alle strutture sanitarie per evitare di essere espulsa.

La verità è che sono obbligate a lavorare dai bordelli e corrono un rischio doppio, la COVID-19 e la loro situazione socioeconomica. La maggior parte finirà col contagiarsi e nel peggiore dei casi alcune avranno molte probabilità di morire.

La messa a punto di una soluzione per queste prostitute è ancora in corso

Da alcuni mesi il Ministero dell’Uguaglianza, per iniziativa di Irene Montero, ha avanzato un’ipotesi che contempla un reddito mensile minimo. È una delle soluzioni più realizzabili per fare in modo che queste donne che si trovano in situazioni di forzatura abbandonino la pratica. Significherebbe scegliere una previdenza sociale, anche se mancano ancora molti passaggi per fare in modo che questa misura diventi realtà.

Quest’idea ha trovato diversi detrattori perché alcuni affermano che significherebbe legalizzare la prostituzione. Tuttavia, non bisogna dimenticare che si tratta di esseri umani che hanno bisogno di assistenza sociale.

Il punto è che il sistema non era preparato per una richiesta così grande di donne che esercitano la prostituzione. Gli uffici di previdenza sociale sono stati sommersi da molte richieste, e per questo ci si aspetta una risposta in tempi brevi.

Servizi sessuali digitali

Mentre tutti questi passaggi si concretizzano, queste donne sono costrette a proseguire nella ricerca di soluzioni alternative. Senza dubbio, la scelta più fattibile è offrire intrattenimento attraverso le piattaforme digitali di servizi sessuali.

Una delle migliori è Millerotici.com dove esistono pubblicazioni di servizi sessuali di escort e massaggi erotici, tra le altre. Coloro che desiderano utilizzare questo sito troveranno una piattaforma dinamica, semplice e molto sicura.

È una soluzione molto sicura per le grandi escluse dalla pandemia mondiale, le prostitute.