Coronavirus, in Liguria situazione ancora sotto controllo. Ma Toti avverte: "Perchè tutto riparta serve la vostra attenzione"

Saranno 26 i nuovi positivi nell'odierno bollettino di aggiornamento sul Covid19 della Regione, metà dei quali provenienti dal cluster della grigliata svoltasi in provincia di Savona alla quale hanno preso parte anche alcuni dipendenti di strutture sociosanitarie, in particolar modo di nazionalità ecuadoriana.

Lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti tramite la sua pagina Facebook in un punto sullo sviluppo della pandemia sul territorio ligure alla vigilia dei giorni clou del Ferragosto: "Rt0 si attesta all'incirca sul valore 1, sceso di poco rispetto ad alcuni giorni fa. La pressione sul sistema sanitario ligure non è assolutamente aumentata, anzi rispetto alle precedenti ventiquattr'ore abbiamo un ricoverato in meno, 19 rispetto ai 20 di ieri, di cui 2 in terapia intensiva con Covid ma anche con patologie pregresse complicate dal virus".

L'altro tema trattato dal presidente è stato poi quello dei rientri dall'estero, molti dei quali rilevati positivi al virus dai test di screening all'ingresso dei Pronto Soccorso: "Parliamo di Grecia, Croazia, Malta e Spagna, dove le persone si sono recate per lavoro o per vacanza". Su questo il governatore ha annunciato come il Ministero della Salute stia lavorando per dare una procedura standard per gli arrivi presso scali aerei e marittimi da quei Paesi il cui tasso di contagio è più elevato, invitando comunque i liguri e non solo a svolgere le proprie vacanze in Italia: "Fa bene a noi, al nostro sistema sanitario e alla nostra economia".

Oltre agli arrivi dall'estero però l'attenzione è concentrata sui riti ferragostani, nello svolgere i quali il presidente Toti richiede la massima prudenza: "Non abbiamo alcuna ordinanza restrittiva ma servirà, nella settimana di ferragosto quando ci si lascerà un po' andare allo svago, grande attenzione. Nelle feste, nelle grigliate, negli aperitivi e in tutti i riti, mi raccomando all'uso delle mascherine e al rispetto di tutte le regole per evitare assembramenti. C'è bisogno di continuare a tenere sotto controllo una situazione che ora lo è".

Nelle prossime settimane infine, insieme all'assessore Viale, verrà poi presentato il piano per affrontare l'emergenza epidemiologica in autunno, compresa una massiccia campagna vaccinale per distinguere le normali influenze di stagione dal coronavirus.