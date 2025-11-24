"Non è amore", il video degli studenti delle medie della scuola Montalcini contro la violenza sulle donne

"Oggi ho scelto di ascoltare me. Chi ama non controlla, non isola, non umilia. Voglio tornare a vivere, a ridere, a fidarmi, e so che ce la farò".

Si conclude così il video realizzato dagli studenti della scuola secondaria di primo grado "Rita Levi Montalcini" di via Machiavelli a Savona, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Per il progetto, alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo Savona IV Guglielmo Marconi si sono trasformati in veri e propri attori: in alcune zone della città, dal Prolungamento all'esterno della scuola e nelle loro abitazioni, hanno girato scene che raccontano una relazione tossica, quella tra Nora e Luca.

Nel corto, Luca diventa ossessivo, impedendo a Nora di vedere le amiche, di partecipare alle feste e arrivando anche a usare la violenza. Saranno proprio le sue amiche, però, a convincerla a lasciarlo.

Il videoclip, dal titolo “Non è amore”, è stato presentato venerdì scorso durante l’iniziativa "Fotografare la violenza", organizzata dall’ANPI della sezione “Giuseppe Lagorio” delle Fornaci in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso.

Il messaggio finale del progetto è un invito chiaro e diretto: "Non giriamoci dall’altra parte quando una ragazza chiede aiuto".