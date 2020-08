Alassio: pattugliamento del weekend di ferragosto dei Carabinieri con ausilio di unità cinofile

Il controllo del territorio che quotidianamente vede impegnate tutte le by stazioni dipendenti della compagnia di Alassio, in particolare quelle situate lungo le zone balneari, nel pomeriggio odierno è stato integrato, in Alassio, dalla presenza del nucleo cinofili di Villanova d Albenga, che hanno vigilato i carrugi, il molo, la stazione ferroviaria, le vicinanze esterne dei locali pubblici.

Oltre alla normale curiosità dei tanti turisti, tanta gente ha apprezzato la loro presenza degli Uomini e Donne in divisa, che in questo particolare momento contribuisce a rassicurare e infondere sicurezza al cittadino.

Anche nei prossimi giorni, il dispositivo operativo sarà disimpegnato in ogni ambito territoriale, con pattuglie a piedi, automontate, servizi in borghese, finalizzati a garantire un estate serena a tutte le persone presenti nei posti turistici.