22 settembre 1992: Quiliano non dimentica l'alluvione di 33 anni fa

22-09-1992. Questa la data impressa nei cuori e nella mente di molti cittadini di Quiliano che ricordano la terribile alluvione che colpì senza pietà il territorio savonese. 33 anni ieri e con la violenta alluvione che ha messo in ginocchio la Val Bormida la scorsa notte a distanza proprio di un anno dai danneggiamenti che hanno colpito il territorio valbormidese, ci si interroga sui fenomeni che stanno diventando sempre più frequenti. E che solo con una grande prevenzione possono essere mitigati.

Quel giorno di 33 anni fa furono una decina le persone salvate, i danni incalcolabili e la morte raggiunse, purtroppo, Rosa Perugino, 23 anni, donna incinta di tre mesi e la figlia Anna Maria di 3 anni.

Il torrente Quiliano le portò via dalla loro casa alle Murate, per non dimenticare anche Silvana Bertani 63 anni spazzata via mentre dormiva con il marito Ermanno dalla sua casa di Montemoro che crollò in piena notte.

Danni incalcolabili per un vero e proprio disastro che colpì in maniera impetuosa il savonese.

Per sopperire al crollo dei ponti, alle importanti frane e ai danni alle strade furono diversi negli anni gli interventi sul territorio e naturalmente vennero messi in sicurezza, soprattutto nel quilianese i rii e i torrenti.

Vennero effettuati imponenti lavori alla foce del Quiliano tramite un allargamento e la sistemazione del ponte saraceno e del ponte di Valleggia.

Una serie di interventi vennero realizzati dell'altezza della confluenza del Quiliano fino all'altezza del cimitero con allargamento del letto e nella zona di Valleggia vennero messi in sicurezza gli affluenti, rii, che attraversano la frazione.

Nella zona della Quiliano “vecchia” è stato realizzato un nuovo ponte e in località Tecci è stata rifatta una parte della canalizzazione che confluiva nei pressi dell’autostrada.

Con gli interventi che ogni anno si susseguono per prevenire eventuali alluvioni che ciclicamente, come nel novembre del 2019, nell'ottobre 2021 e ottobre 2024, lasciano un segno sul territorio quilianese. Tenendo tutti in apprensione quando sono previste precipitazioni di grande entità.