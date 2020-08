Laboratori anziché lezioni sulle discipline "non colmate": novità nei corsi di settembre al "Giancardi-Galilei-Aicardi" di Alassio

Nonostante i dubbi e le incognite dell’ultima ora, una cosa è certa: da martedì 1 settembre l’Istituto superiore “Giancardi-Galilei-Aicardi” riapre le porte a tutti gli allievi, quindi non solo a quelli con debiti nello scrutinio di giugno, per le attività di recupero e approfondimento.

Ma con una grande novità: saranno corsi laboratoriali 2.0 anziché le solite lezioni frontali sulle discipline ‘non colmate’, per le quali la normativa prevede la possibilità di recupero ancora durante l’anno scolastico.

La scuola propone laboratori pluridisciplinari in cui sono impegnati contemporaneamente più docenti, su tematiche di problem solving tipiche del curricolo professionale e della didattica del ‘saper fare’, requisiti indispensabili per raggiungere gli obiettivi della preparazione e per entrare nel mondo del lavoro.