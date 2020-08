Meteo, residua instabilità poi bel tempo fino a domenica

Il maltempo più importante è ormai alle spalle. Gradualmente andremo verso un periodo più stabile verso la fine della settimana, mentre in questi primi giorni avremo ancora residua instabilità a causa delle correnti depressionarie in quota. Temperature leggermente sotto la media ma in ripresa da metà settimana.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 31 agosto a mercoledì 2 settembre.

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso al mattino. Oggi però irregolarmente nuvoloso, nel pomeriggio maggiore nuvolosità soprattutto sui settori alpini, con rovesci o deboli temporali isolati che occasionalmente potranno arrivare nelle pianure adiacenti e potranno comunque generare grandinate di piccole dimensioni a causa dell’aria più fredda in quota. Stessa situazione anche domani e in particolare mercoledì.

Temperature sotto la media del periodo, con massime comprese tra 22 e 26 °C, minime tra 11 e 15 °C sulle pianure, 14 /18 °C sulle coste liguri. Venti deboli settentrionali oggi, di direzione variabile e a regime di brezza domani con prevalenza ad essere meridionali su Liguria e basso Piemonte.

Da giovedì 3 settembre.

Ancora qualche residua instabilità sulle Alpi, ma la pressione tenderà ad aumentare e a rendere stabile ovunque il tempo, almeno fino a domenica. Temperature in risalita di qualche grado, le massime potranno tornare di nuovo sui 30 °C.

