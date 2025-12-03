Savona, Tpl alle prese con i problemi dei parcheggi a pagamento e la questione dell'ex bar Girasole da trasformare in spazio per i servizi

Non è indolore il passaggio della gestione dei parcheggia pagamento da Ata a Tpl, mentre l'annuncio di un Infopoint o centro servizi gestito da Tpl che avrebbe dovuto essere nell'ex chiosco Girasole è ancora lontano.

Dopo gli intoppi del 1 dicembre ci sono ancora lamentele sui sistemi di pagamento di numerosi parcheggi, come piazza del Popolo mentre per quelli a parcometro, ad esempio in piazza Marconi, i sistemi di pagamento non sono ancora entrati in funzione e la sosta è gratuita.

Intanto in piazza del Popolo è stato allestito un Infopoint e l'azienda comunica che sarà attivo inoltre il call center dedicato alla sosta (800 808 712) dalle 8 alle 21 ed è previsto anche un presidio notturno in piazza del Popolo e Torre Porto, con guardie giurate in servizio dalle 22 alle 6, per assicurare più sicurezza e prevenire atti vandalici.

Va invece a rilento l'operazione dell'ex chiosco Girasole, in piazza del Popolo. Mesi fa, dopo le manifestazioni di interesse senza successo, il Comune aveva annunciato che l'azienda aveva intenzione di assumerne la gestione per utilizzarlo come punto di servizi per gli utenti, ad esempio Infopoint.

Recentemente è stata fatta una riunione tra Tpl e Comune nella quale l'azienda ha rinnovato l'interesse a gestire lo spazio.”L'interesse da parte di Tpl c'è sempre – spiega l'assessore Elisa Di Padova – e il tema è stato affrontato in un incontro con il direttore generale Rossi”. Palazzo Sisto ha consegnato le planimetrie all'azienda per valutare i locali e come strutturali. Ma i tempi non sono ancora stati definiti.