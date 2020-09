Albenga, tre locali commerciali chiusi per violazione delle norme Anti-Covid

Sono state 13 le attività poste sotto attenzione da parte della Polizia Locale di Albenga nell'ambito dei controlli sul rispetto delle normative Anti-Covid. Solo in 3 di queste sono state rilevate delle irregolarità.

In esse è stata accertata la violazione alle normative finalizzate al contenimento Covid-19 che prevedono, secondo l’ultimo aggiornamento normativo, la cessazione immediata dell’attività imposta dall’organo accertatore e il successivo inoltro del rapporto verbale all'Ufficio Territoriale del Governo per la decisione del Prefetto in merito alla violazione che prevede la chiusura dell’attività da un minimo di 5 ed un massimo di 30 giorni.

Gli uomini del Comandante Montan della polizia Locale di Albenga hanno proceduto all'immediata chiusura di 3 attività insistenti in viale Pontelungo. Si tratta di due attività, una artigianale e l'altra di vicinato, e un bar.

"Considerato il sensibile aumento dei contagi da Covid-19 registrato nelle ultime settimane e la normativa statale sempre in evoluzione e in adeguamento, la polizia locale di Albenga ha potenziato i controlli sul territorio. Le sanzioni comminate non devono e non vogliono essere considerate una pressione sulle attività locali, ma al contrario una cura per tutta la comunità, un'attenzione particolare per contribuire all'abbassamento del rischio contagi anche in vista della riapertura degli istituti scolastici per il benessere e la sicurezza dei nostri giovani" spiegano dal Comando della polizia locale di Albenga.

Sempre nella giornata di ieri, intorno alle 12,30 un mezzo pesante in manovra ha danneggiato l’autolavaggio di Campochiesa d’Albenga per poi allontanarsi dal luogo dell’incidente. Attraverso il Comitato di controllo di vicinato la segnalazione è arrivata prontamente alla polizia locale che visionando il sistema di videosorveglianza attivo sul territorio è riuscita a risalire al proprietario del mezzo che dovrà risarcire il danno e al quale è stato notificato il verbale inerente all'incidente.