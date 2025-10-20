Raddoppio ferroviario, aperta la fase procedurale: osservazioni scritte possibili fino a inizio novembre

Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha avviato la procedura per la dichiarazione di pubblica utilità relativa al progetto definitivo del raddoppio della linea ferroviaria Genova–Ventimiglia, nella tratta tra Finale Ligure e Andora.

Si tratta di un intervento di interesse strategico nazionale che prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario lunga circa 32 chilometri, di cui 25 in galleria, in variante rispetto all’attuale tracciato costiero. Il progetto mira a completare il raddoppio della linea ferroviaria internazionale Genova–Ventimiglia, migliorando la capacità, la regolarità e la sicurezza del servizio lungo la Riviera ligure.

Il progetto include la costruzione di nuove stazioni ad Albenga e Andora e di fermate a Pietra Ligure, Borghetto Santo Spirito–Loano e Alassio (questa ultima sotterranea). Al contempo, sono previste la soppressione delle fermate di Borgio Verezzi, Loano, Ceriale e Laigueglia.

Le opere interesseranno diversi comuni: Finale Ligure, Tovo San Giacomo, Pietra Ligure, Giustenice, Loano, Borghetto Santo Spirito, Albenga, Villanova d’Albenga, Alassio, Andora e, per alcune aree di cantiere, Borgio Verezzi e Toirano.

Il progetto definitivo sarà consultabile fino ai primi di novembre presso Italferr S.p.A., in Piazza Piccapietra 9 a Genova, e presso la Direzione Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria, in Via Fieschi 15 a Genova, previo appuntamento telefonico.

Entro lo stesso termine, cittadini, proprietari di aree interessate e altri soggetti aventi diritto potranno presentare osservazioni scritte, sia tramite raccomandata A/R a Italferr S.p.A., Via Vito Giuseppe Galati 71, Roma, sia via PEC all’indirizzo proc-aut-espro@legalmail.it.

L’avviso completo è disponibile sul sito di Italferr, nella sezione “Espropri”.