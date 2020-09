Loano, al via 90 mila euro di interventi di manutenzione al PalaGarassini

Continuano gli interventi di manutenzione del PalaGarassini di località Fei a Loano. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di risanamento delle strutture portanti delle piscine interne, quelli per la sistemazione degli sfori e delle canalette dell'acqua e, in ultimo, quelli per la messa a norma delle vasche di compenso.

I lavori hanno un importo complessivo di 90 mila euro, provenienti dal finanziamento concesso a tutte le amministrazioni comunali e provinciali dal ministero dell'interno (nell'ambito della Finanziaria 2020) sulla base della popolazione residente. Sempre il PalaGarassini sarà oggetto di altri interventi nell'ambito del progetto Prosper Elena, l'iniziativa a sostegno degli investimenti in efficienza energetica e trasporto sostenibile promossa congiuntamente dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020.

Al PalaGarassini verranno realizzate: la riqualificazione della centrale termica con caldaie a condensazione alimentate a metano; l'implementazione del sistema di telecontrollo; l'installazione di nuove lampade Led. Il tutto per un risparmio energetico previsto del 32,79 per cento. Gli interventi di messa a norma delle piscine ed i lavori di riqualificazione termica previsti dall'adesione al progetto Prosper elena costituiscono una tappa fondamentale ed importate per la riqualificazione delle strutture e degli impianti sportivi da parte dall'amministrazione comunale.