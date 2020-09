Scatta l'allerta meteo, ma non piove. Gli ambulanti chiedono un confronto con i sindaci: "Noi in balia di questa situazione"

Gli ambulanti chiedono un confronto urgente con i sindaci della provincia dopo la sospensione del mercato (con il sole) di oggi a Savona. L'obiettivo? Trovare una soluzione razionale per gestire al meglio le prossime allerte meteo.

"Cosi non possiamo andare avanti. Ci sentiamo in balia di questa situazione - commenta Amedeo Mosca, presidente provinciale FIVA Confcommercio - Siamo la categoria più danneggiata dalle allerte. Già le condizioni non sono semplici. Se poi saltiamo il mercato e magari non piove nemmeno, come avvenuto a Varazze due sabati fa, cosa ci dobbiamo aspettare per il prossimo inverno?".

"Questa situazione sta danneggiando l'intero settore - prosegue - Abbiamo la necessità di incontrare i sindaci e trovare una soluzione. Come valutare la situazione meteo di volta in volta. Magari al mattino come accadeva 10/15 anni fa. Quando le allerte non c'erano. Oppure stabilire dei giorni per il recupero del mercato. Si tratta di un argomento pesante. La categoria è in subbuglio".

"I sindaci non si prendono responsabilità e sospendono il mercato - conclude - Comprendo le allerte, ma è necessario trovare una soluzione razionale".

Come riportato dalla nostra redazione, l'allerta arancione per temporali è stata emanata nella giornata di ieri da Arpal (LEGGI QUI).