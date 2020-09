Bocconcini con amo e filo da pesca. Atroce agonia per i gatti della colonia felina di Albenga

I gatti della colonia felina di Albenga, quella collocata nei pressi di piazza Europa e Lungocenta, avvelenati o maltrattati. La denuncia è giunta alla redazione di Savonanews da una lettrice:

"È già diverse volte, dal 2002 ad oggi, che avvelenano o maltrattano i gatti della mia colonia felina, portando così a ricorrere ove possibile alle cure mediche, per provare un recupero degli animali. Non mi preoccupo per il mio dolore o il mio danno economico, mi preoccupo della difesa di esseri viventi, che come anche i bambini e gli anziani, fiduciosi per l'amore riposto verso alcuni esseri umani, non sanno discernere tra umani buoni e cattivi e non possono tutelarsi da eventuali maltrattamenti o peggio".