Pietra, in Consiglio comunale un ordine del giorno sul Santa Corona. De Vincenzi e Liscio: "Auspichiamo condivisione unanime"

“Sebbene ci fossimo già espressi ripetutamente, quando le voci di una probabile soppressione del corso di laurea per fisioterapisti con sede presso il Santa Corona si facevano insistenti, ci troviamo, a distanza di mesi, ad affrontare e scongiurare, nuovamente questa concreta possibilità”. Così il sindaco Luigi De Vincenzi e il consigliere Giovanni Liscio, capogruppo del Gruppo consiliare “Pietra. Sempre!”, a nome di tutta l’Amministrazione comunale pietrese.

“Già nell'aprile scorso, avevamo portato le nostre ragioni direttamente all'attenzione dell'Assessore Nicolò, il quale ci aveva parzialmente rassicurato - proseguono De Vincenzi e Liscio - Ora, purtroppo, il quadro va delineandosi in maniera insperata, al punto da spingerci a coinvolgere tutto il Consiglio comunale portando in discussione, nella seduta convocata per il prossimo 4 dicembre, un ordine del giorno dedicato, in cui, inevitabilmente, si contempla anche l'annosa questione della chiusura del punto nascite. Questione, anche quest'ultima, che ci sta naturalmente molto a cuore, così come tutta la salvaguardia e la tutela del nostro ospedale, presidio imprescindibile per un vasto territorio, a partire dal DEA di secondo livello e dei servizi essenziali”.

“Auspichiamo, naturalmente, una condivisione unanime dell'ordine del giorno da parte di tutto il Consiglio per esprimere una voce compatta e forte in difesa dell'Ospedale Santa Corona”, concludono il sindaco e il consigliere Capogruppo.