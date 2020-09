Degrado a Savona, i tre ex consiglieri leghisti stanno con l'assessore Levrero: "Lega lo attacca per la corsa a una poltrona"

Confermando così ancora una volta una distanza sostanziale dal loro ex partito e indirettamente anche dallo stesso sindaco Ilaria Caprioglio che in questa vicenda aveva esposto il suo appoggio agli agenti. Una stoccata che incrina ulteriormente i rapporti in una maggioranza che in consiglio comunale rischia di non avere i voti per approvare le pratiche.

" Che i savonesi abbiano bisogno di decoro e sicurezza è fuori discussione, che il corpo di Polizia di Savona sia sotto organico di almeno 50 Unità, a causa di 'scellerate gestioni del personale' da parte degli amministratori precedenti del PD e cespugli che da un decennio non hanno fatto assunzioni, quando era possibile effettuarle, è anche questo un dato di fatto - dicono dal neo gruppo consiliare - Ciò nonostante l’Assessore Levrero, che ha preso l’incarico il 3/10/18, in sostituzione dell'attuale Commissario della Lega provinciale Ripamonti che, a nostro avviso, in due anni ha concluso ben poco perché intensamente impegnato nella sua campagna elettorale, è riuscito, fra l'altro e senza soldi, a raggiungere alcuni importanti obbiettivi, quali il Sistema di Controllo di vicinato in Piazza del Popolo e alla Conca verde e, assieme al Vicesindaco Arecco, ha contribuito alla chiusura dei due African Market di Via Servetaz e Via XX Settembre , veri e propri locali dove regnava il malaffare ".

"Riteniamo, pertanto, poco onorevole per la Lega cittadina usare come pretesto una lagnanza, peraltro non provata, per attuare la corsa a una poltrona, magari a suo tempo promessa a qualcuno e poi non mantenuta. Questo ultimo episodio non fa che confermare la giustezza della nostra presa di distanze dalla gestione locale del nostro Movimento, scelta che è stata fatta proprio per non entrare in discussioni basate su personalismi e scontri tra clan, che in questi anni hanno reso difficile il lavoro della Amministrazione Comunale savonese. Da parte nostra non vi è, come non c'è mai stata, alcuna mira 'poltronistica'; il nostro interesse è poter garantire il diritto dei cittadini savonesi ad essere ascoltati e far sì che il programma elettorale con il quale abbiamo chiesto sostegno ai savonesi venga portato a termine. Le poltrone e i ruoli sono interessi di altri; noi vogliamo solo far sì che chi ha il privilegio di un ruolo si ricordi anche del dovere che esso comporta" concludono da Savona Capoluogo.