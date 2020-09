Vaccarezza (Cambiamo!): "Gli ambulanti meritano rispetto e tutela"

"Vedete, io non frequento i mercati solo durante la campagna elettorale - prosegue Vaccarezza - Della loro esistenza e della loro tutela me ne sono occupato già in passato in diverse occasioni. Fin dai tempi della battaglia per la Direttiva Servizi Bolkenstein ho sempre combattuto in prima fila per loro e per i balneari. L'ho fatto in allora e lo faccio oggi dicendo che forse è possibile, da parte di ogni amministrazione, far si che le sedute annullate possano essere recuperate in qualche modo. Tematica che ho piu volte affrontato con i rappresentanti della categoria, con la preziosa collaborazione di Amedeo Mosca, Presidente Provinciale di Fiva Confcommercio; su questo tema continuerò a lavorare affinché si concretizzi una soluzione univoca per le amministrazioni, in modo tale che chi fa commercio ambulante possa recuperare le giornate perse, e lo possa fare quasi con immediatezza per non perdere la stagione".