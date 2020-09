Andora, il rientro a scuola confermato per il 14 settembre. Lanfredi: "Nostro dovere tutelare i giovani e mantenere inalterato il loro diritto allo studio"

La struttura di via Cavour è stata interessata, negli ultimi mesi, da lavori di consolidamento effettuati in tempi record. Un "ritocco" è stato dato anche all'edificio di Molino Nuovo e ora, grazie anche al lavoro svolto dall’Assessore Maria Teresa Nasi che si è prodigata per l’attivazione delle norme anti-Covid, le scuole andoresi sono pronte ad accogliere studenti e operatori del settore in completa sicurezza.