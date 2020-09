Elisoccorso, USB vigili del fuoco: "Il servizio deve rimanere pubblico" (FOTO e VIDEO)

“Chiediamo aiuto a tutti i cittadini e alle forze politiche affinché questo servizio non volga al termine e ci rivolgiamo anche alla Procura di Genova e alla Corte dei Conti tramite i due esposti depositati, poiché tra un anno finirà la convenzione tra i Vigili del Fuoco e la Regione Liguria a giorni alterni. Si tratta di una convenzione dove non può essere garantito il servizio solo nel fine settimana. Vogliamo chiarezza dagli enti competenti che hanno la possibilità di approfondire gli aspetti legali della vicenda. Le strutture strategiche del soccorso non possono essere privatizzate con il solo scopo di lucro e profitti”.

Queste le parole rilasciate da Stefano Giordano, coordinatore nazionale USB dei VVF durante la conferenza stampa del sindacato, che ha voluto precisare a cosa andranno incontro i liguri se non verranno presi provvedimenti. Dal mese di luglio, infatti, il servizio di elisoccorso è gestito dalla ditta privata Airgreen che, a quanto sostiene Enrico Piccardo coordinatore regionale USB dei VVF ed elicotterista, non può garantire migliori prestazioni tecniche. Pare però lunga la strada processuale per un ritorno al passato secondo Maurizio Rimassa, responsabile federale USB.