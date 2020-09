Piano asfalti ad Albenga: approvato in Giunta il progetto definitivo della prima fase dei lavori

Partono alcuni interventi di asfaltatura sul territorio comunale di Albenga grazie a 130.000€ governativi derivanti dalla legge finanziaria 2019.

Ieri la Giunta ha approvato il Progetto definitivo-esecutivo per i primi interventi che l’Amministrazione Tomatis intende portare avanti nel corso del suo mandato.

I primi interventi che saranno realizzati consistono nel ripristino della sede stradale di piazza Saccon Vanzetti a Leca d’Albenga: all’interno del parcheggio pubblico si è verificato un avvallamento della sede stradale che sarà sanato; via seconda Costa Reale a Salea: la strada si presenta sconnessa, la stessa sarà riassaltata e le canalette laterale che regolano il deflusso delle acque piovane ripristinate; strada Campolau a San Fedele: la strada prevede una forte contro-pendenza centrale che, in due punti in particolare non permettono il deflusso delle acque piovane superficiali oltre ad essere molto sconnessa, l’intervento consisterà nella riasfaltatura della sede stradale creando una nuova livelletta stradale unica di raccordo tra il punto di partenza e fine intervento indirizzando lo scorrimento finale delle acque piovane ove è presente una canaletta laterale in calcestruzzo a fine intervento.

Spiega il vicesindaco Alberto Passino: “Una nuova serie di interventi sulla manutenzione straordinaria di alcune strade, che da tempo attendevano attenzione. Le risorse sono contingentate, ma ogni euro che potremo spendere sul piano asfalti, lo distribuiremo su questi investimenti per riuscire a dare risposte a tutto il territorio comunale, frazioni comprese”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Si tratta di piccoli interventi che, tuttavia, sono molto attesi da parte dei cittadini, in particolari i residenti nelle frazioni che hanno segnalato le problematiche sulle quali andremo a intervenire. Il dialogo con i cittadini è fondamentale e continueremo ad ascoltarli e ad intervenire sulla base delle esigenze che ci vengono segnalate. In questo di fondamentale importanza non solo lo Sportello del Cittadino che ha Claudia Ramò come consigliere di riferimento, ma anche i consiglieri delegati alle frazioni che vivono il territorio e ne ascoltano le necessità”.

L’amministrazione comunale ha, inoltre, in programma altri interventi tra i quali la riasfaltatura del sottopasso ferroviario piazza tra Piazza Matteotti e Viale Italia.