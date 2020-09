Dopo Albenga anche Alassio rinvia al 24 settembre l'apertura delle scuole

Poche ore e l'ordinanza sarà attiva. Al termine della riunione della Giunta Comunale, infatti anche il Comune di Alassio si è espresso in merito alla riapertura dell'anno scolastico.

"Pur condividendo l'indirizzo della Regione in merito alla riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre - il commento dell'Amministrazione Melgrati Ter - esigenze tecniche e pratiche legate al rispetto delle disposizioni derivanti dalla vigente normativa in tema di emergenza sanitaria, ci costringono, in accordo con la Dirigenza Scolastica e i suoi vicari, a posticipare la riapertura delle scuole al 24 settembre prossimo.

"Solo in questo modo, infatti, - aggiungono dalla Città del Muretto - sarà possibile avviare l'anno scolastico garantendo le condizioni di assoluta sicurezza mantenendo inalterata la qualità del servizio scolastico come mensa, palestra e spazi comuni".

I nuovi spazi presso la Colonia di Busto Arsizio, i nuovi locali del plesso Valentina Oldano, le nuove aule presso l'Istituto Don Bosco e i lavori nelle aule delle frazioni potranno per allora garantire la qualità dell'offerta didattica nel rispetto dell'emergenza sanitaria in atto.

"Teniamo a specificare - aggiungono dall'Amministrazione Comunale - che saranno garantiti i 200 giorni di scuola senza aver modificato o ridotto gli spazi comuni necessari alla vita scolastica degli alunni e delle alunne di ogni ordine e grado.