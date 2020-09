Coronavirus: cala la ripresa dei positivi nella nostra regione (+82)

Scende rispetto a ieri la risalita dei positivi al Coronavirus nella nostra regione. Oggi sono 82 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.

Di questi 4 sono stati registrati nella nostra provincia di cui un contatto di caso confermato, un rientro estero e 2 attività di screening. Cinque sono stati riscontrati in Asl 1 (Imperia) di cui: 4 da attività di screening e uno dal rientro da un viaggio. Altri 20 in Asl 3 (Genova) di cui: 4 da contatto di caso confermato e 16 da attività di screening. Infine altri 53 in Asl 5 (Spezia) di cui: 28 da contatto di caso confermato, 2 da accesso in ospedale e 23 da attività di screening.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 262.222 (+2.712)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 11.662 (+82)

Totale casi positivi individuati da test di screening: 1.573 (+4)

Totale casi positivi in pazienti sintomatici: 10.089 (+78)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.141 (+54)

Casi per provincia di residenza - Totale 2.141

Imperia 103 (-)

Savona 203 (+1)

Genova 965 (+1)

La Spezia 623 (+50)

Residenti fiori Regione o estero 84

Altro o in fase di verifica 163

Ospedalizzati: 108 (+6) | 12 in terapia intensiva

Asl 1 - 7 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 6 (-1) | 2 in terapia intensiva

Ospedale San Martino - 8 (+1) | 3 in terapia intensiva

Ospedale Galliera - 8 (-) | nessuno in terapia intensiva

Ospedale Gaslini - 6 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 2 (-) | nessuno in terapia intensiva

Asl 5 71 (+5) | 7 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 886 (+47)

Totale guariti (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi): 7.942 (+28)

Deceduti: 1.579 (-)