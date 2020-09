Ragazza cade in scooter a Verzi di Loano

Incidente in frazione Verzi a Loano. Per dinamiche ancora al vaglio, una giovane ha perso il controllo del suo scooter cadendo a terra, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Tra i primi soccorritori, lo stesso sindaco di Loano Luigi Pignocca, che si trovava in zona. Tempestivo l'arrivo dei militi del Servizio Emergenza Sanitaria affiancati dalla Croce Bianca Borghetto Santo Spirito per le prime cure e degli agenti di Polizia locale di Loano per la messa in sicurezza del tratto di strada interessato, la defluizione del traffico veicolare e i rilevamenti del caso.

La ragazza è stata trasportata per accertamenti in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.