Tutto quello che devi sapere prima di scambiare Bitcoin

Grazie a Bitcoin puoi scambiare denaro in un modo diverso da quello a cui sei abituato nel mercato tradizionale. Ormai questo tipo di trading è sulla bocca di tutti e sta rivoluzionando il mercato (e non solo). Stai pensando di buttarti anche tu in questa nuova dimensione ma non sai da dove partire? Allora sei finito nell’articolo giusto, perché qui troverai tutto quello che ti occorre sapere prima di iniziare a scambiare Bitcoin.

Proteggi il tuo portafoglio

Per prima cosa, inizia a pensare al tuo portafoglio Bitcoin come al tuo portafoglio reale. È importante che venga tenuto al sicuro da truffe e impostori. Bitcoin, se usato bene, può garantire alti livelli di sicurezza. Ma se non lo tieni sotto controllo, potresti essere raggirato e perdere tutti i tuoi soldi, quindi presta molta attenzione!

Il prezzo del bitcoin non è stabile

Essendo una valuta giovane, il prezzo del Bitcoin può variare molto rapidamente. Per questo il Bitcoin è considerata una valuta piuttosto rischiosa. Non ti consiglio, quindi, di mantenere tutti i tuoi risparmi in Bitcoin. Non dovresti mai investire denaro che non puoi permetterti di perdere!

I pagamenti non sono reversibili

Non si possono annullare le operazioni eseguite con Bitcoin, ci si può solo affidare alla persona che ha ricevuto i soldi in caso di rimborso. Il mio consiglio, quindi, è di fare affari SOLO con persone o organizzazioni di cui potersi fidare o che hanno una buona reputazione. Per venirti in contro Bitcoin ha una funzionalità che gli permette di individuare errori di battitura, in modo da evitare invii di denaro a indirizzi errati.

Affidati al sistema di trading automatico

Se sei alle prime armi nel mercato della criptovaluta e non ti senti sicuro nel prendere decisioni su come scambiare Bitcoin da solo, puoi affidarti ad un aiutante informatico, anche noto come “trading robot”. Ti sto parlando del STA, il sistema di trading automatico che si occupa di generare automaticamente degli ordini di compravendita e di inserirli nel mercato borsistico.

Perché usarlo?

· È in grado di compiere azioni con una velocità infinitamente maggiore rispetto a qualsiasi essere umano.

· Ti permette di avvicinarti al mondo del trading anche se non sei particolarmente preparato o esperto in materia.

Affidati a piattaforme di trading elettronico come bitcoinera.app per scambiare Bitcoin senza doverti recare da un broker o una banca d’investimenti. Scegliendo il trading automatico potrai avere accesso a quei mercati che normalmente in banca ti sarebbero preclusi e inoltre aumenterai notevolmente la rapidità e la facilità di immissione degli ordini.

Con il robot di Bitcoin Era puoi guadagnare fino a $2'000 al giorno con un investimento iniziale di soli $250. Quindi che cosa stai aspettando? Abbonati al servizio sul sito per iniziare a generare profitti potenzialmente enormi!

Diversifica i tuoi investimenti, ma non troppo

Molte persone che si affacciano sul mondo della criptovaluta per la prima volta, decidono di investire su più valute diverse. Ma in realtà sono pochi i titoli sicuri quanto lo è Bitcoin!